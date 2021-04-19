Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

Bu filmler aslında çok farklıymış!

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’Traktörlerden kaynaklı kazaların önlenmesi için jandarma trafik timlerinin koordinesinde, bizzat traktör sahiplerine çalıştıkları tarlalara gidilerek bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca sürücülere koruma çerçevesi, flaşörlü sarı ışık, römork arkasına monte edilmesi gereken yansıtıcılı reflektör gibi fiziki önlemlerin önemi ile karayolunda ve arazide güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Tüm sürücülerimize bilgilendirici broşür dağıtılmıştır’’ ifadeleri kullanıldı.

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