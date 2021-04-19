Başkan Akçadurak; “Gediz OSB’de bin 100 kişi istihdam ediliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akçadurak; “Gediz OSB’de bin 100 kişi istihdam ediliyor”

İHA

Başkan Akçadurak; “Gediz OSB’de bin 100 kişi istihdam ediliyor”

Her geçen gün biraz daha büyüyen Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde 1 ve 2. etapların ardından 3.etap parsel satışlarına başlanacağı bildirildi.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol’u ziyaret etti. Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili İshak Pekbilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kıcıroğlu’nun da bulunduğu ziyarette, Başkan Akçadurak’a, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Sait Aydemir ve Gülşen Şener Erkan eşlik etti.

Yatırımcıların yeni gözdesi Gediz OSB
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nde 1. ve 2. Etap’tan sonra 3.Etap’ta parsel tahsislerine başlandığını söyledi. Başkan Akçadurak; “Kültür ve Turizm alanında adından sıkça söz ettiren Gediz, sanayi yatırımları ile de hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gediz Organize ve Sanayi Bölgesi bulunduğu konum ile her geçen gün büyümeye, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor” dedi.
Seramik, mobilya, makine, tekstil, mermer, ambalaj ve gıda sektörlerinin ağırlıkta olduğu Gediz OSB’nin bölge ekonomisine canlılık katarak, ArGe ve inovasyona değer veren başarılı firmalarıyla Kütahya’nın ve bölgesinin gelişen sanayi üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir diye konuşan Başkan Akçadurak; “Gediz Organize Sanayi Bölgesi toplam 238 hektar üzerine yer seçimi yapılarak kurulmuş olup,1.etapta 120 hektar alan planlaması yapılmıştı. Bu kapsamda1.etapta 34 adet sanayi parseli mevcut ve yüzde yüzlük doluluk oranına ulaştı” şeklinde konuştu.
2.etap ve kurulacak olan 3.etap hakkında da bilgiler veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “2.etapta 85 hektar alanın planlamasının yapılarak 20 adet sanayi parseli mevcut. 2.Etapta 14 firmaya 16 parselin ön tahsisi yapıldı. 2018 yılında çalışmaları başlatılan 73 hektarlık 3.bölgenin yer seçimi kesinleşmiş olup, 2020 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. 3.bölgede 32 parsel elde edilecek” dedi.
Lokasyon olarak birçok merkeze yakınlığı ve bunun getirdiği avantajlardan bahseden Başkana Akçadurak; “Gediz OSB İzmir’e 245, İstanbul’a 440, Ankara’ya 400, Bursa’ya 270 ve Eskişehir’e 168, Zafer Havaalanına ise 80 kilometre mesafededir. Bunun yanında yeni teşvik yasasına göre yüzde 80 arsa indirimi teşviki, İzmir Limanına en yakın 4.Bölge teşvikli OSB, Güneş Enerji Sistemi GES ile ucuz elektrik imkânı, Doğal Gaz kullanımı, ucuz kullanma suyu, tüm alt yapısının tamamlanmış olması, İzmir limanına 230, Uşak demiryoluna 56 kilometre mesafede olması, ucuz ve nitelikli iş gücünün olması, Kaplıca, Yayla ve Kayak turizm alanlarının yakın olması ve en önemlisi EskişehirKütahyaGedizUşakİzmir D240 Karayolu üzerinde olması Gediz OSB’yi tercih sebebi yapmaktadır. Tüm yatırımcılarımıza açığız” ifadelerini kullandı.
23 firmanın üretimde, 18 firmanın inşaat halinde, 7 Proje’nin hazırlık aşamasında olduğu Gediz OSB’de bin 100 kişi istihdam edildiğini söyleyen Akçadurak; “Gediz sanayisinin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak, markalaşmak, hem sanayicilerimizin hem de işçilerimizin daha nezih bir ortamda çalışmalarını sağlamak bizlerin asli görevidir. Biz şehrimizin ve ülkemizin gelişip kalkınmasını, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını arzu ediyoruz. Sanayide, tarımda, turizmde, eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda daha yaşanılabilir bir Gediz için hep beraber gece gündüz çalışıyoruz. Gediz’imize yeni yatırımcıların gelmesi için Gediz Belediyesi ve Gediz OSB Yönetim Kurulumuz ile tüm gayretimiz ile çalışıyoruz. Gediz Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşundan bu güne kadar gelişmesinde, büyümesinde ve bugünlere gelmesinde katkı sağlayan, üstün çaba ve gayretlerinden dolayı başta Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanına, Gediz OSB Yönetim Kurulu Üyelerine ve emeği geçen herkese Şahsım ve Gediz Halkı adına şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum. Yer teslimi yapılan ve inşaat çalışmaları devam eden yatırımcılarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emet'te Ramazan topu yerine ses bombası
YEREL HABERLER Emet'te Ramazan topu yerine ses bombası
Aslanapa'da hafta sonu sıkı denetim
YEREL HABERLER Aslanapa'da hafta sonu sıkı denetim
Kaymakam Çiçek: ''Vatandaşlarımız ev ziyaretleri yapmamalıdır''
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: ''Vatandaşlarımız ev ziyaretleri ...
Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi
Simav’ın meşhur tahinli pidesi ülke sınırlarını aştı
YEREL HABERLER Simav’ın meşhur tahinli pidesi ülke sınırlarını aştı
İftar sofrasında eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İftar sofrasında eski eşini bıçaklayan şüpheli ...
Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"
Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kollarından yaşlılara moral ziyareti
YEREL HABERLER Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Kollarından yaşlılara ...
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından ...
Kütahya’da yaralı baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kütahya’da yaralı baykuş tedavi altına alındı
Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan temaslı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye ...
Kütahya’da Halk Ekmek büfesi açıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da Halk Ekmek büfesi açıldı
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Hisarcık’ta sokağa çıkma yasağında denetim
YEREL HABERLER Hisarcık’ta sokağa çıkma yasağında denetim
Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden ...
Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden ...
Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde ...
Başkan Işık, itfaiyeciler ve temizlik işçileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Işık, itfaiyeciler ve temizlik işçileriyle bir ...
Vali Çelik: ”Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik etmek ve bilgilendirmek”
YEREL HABERLER Vali Çelik: ”Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik ...
Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda ...
Başkan Arif Teke: ’’Halk pazarımız ilçe ekonomimiz için çok önemli’’
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: ’’Halk pazarımız ilçe ekonomimiz ...
Ticaret Odasından 100 aileye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Ticaret Odasından 100 aileye Ramazan yardımı
Cami inşaatına destek plaketle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Cami inşaatına destek plaketle ödüllendirildi