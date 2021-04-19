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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da Halk Ekmek büfesi açıldı

İHA

Kütahya’da Halk Ekmek büfesi açıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yenidoğan Mahallesinde yenilenen Halk Ekmek büfesinin açılışını yaptı.
Yenidoğan Mahallesinde tadilatı yapılan ve yenilenen Halk Ekmek büfesinin açılışını yapan Belediye Başkanı Alim Işık, büfeleri Belediye Kütahyaspor’un renginden esinlenerek mavi lacivert yaptıklarını söyledi.
Başkan Alim Işık, “Hayırlı günde hayırlı hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Yenidoğan Mahallemizde, Kütahya Belediyemizin müsteciri olan Halk Ekmek Fabrikamızın işlettiği büfemizi yeniledik. Yenilediğimiz büfemizi açıyoruz ve Yenidoğan’lı hemşerilerim başta olmak üzere tüm Kütahya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Büfemizin dış rengini şanlı Belediye Kütahyaspor’umuzun renginden alarak mavi lacivert olarak belirledik. Büfelerimizi bu renkte yeniliyoruz” dedi.
Pide fiyatları ile ilgili kamuoyunda oluşturan yanlış bilgilere dikkat çeken Başkan Işık, pide fiyatlarını Kütahya Belediyesi belirlemediğini söyledi.

“Pide fiyatları yanlış bildiriliyor”
Işık, “Pide fiyatlarını konusunu yeniden kamuoyuna açıklamakta yarar görüyorum. Pide fiyatlarını Kütahya Belediyesi ve Belediye Başkanı belirlemiyor. Oturduğu yerden kamuoyuna yanlış bilgi veren il başkanları dahil olmak üzere, tüm hemşerilerime duyuruyorum. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve Kütahya Esnaf Odaları Birliği’nin belirlediği Ramazan ayı susamlı pide fiyatları gram başına 1 kuruş olacak şekilde, 400 gram pide 4 TL, 250 gramlık pide 2 buçuk TL’dir. Belediyemizin müsteciri olan Halk Ekmek, ihale döneminde yaptığı sözleşme gereği ilgili odaların belirlemiş olduğu liste fiyatlarından yüzde 20 indirim yapma zorunluluğu vardır. Bu kapsamda 405 gram pide Kütahya Belediyesinin kontrolünde çalışan bu büfelerde 3 lira 25 kuruştan satılmaktadır” dedi.

“Belediye Kütahya’nın belediyesidir”
Kamuoyunu yanlış bilgilendirme yaparak açıklama yapanların, belediyeye karşı olan düşmanlıklarını ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Işık, “2,5 liraya pide yok diyen il başkanına buradan sesleniyorum. 2,5 liralık pide ilgili odaların belirlediği tarife fiyatlarına göre 250 gramlık pidedir ve susamlı pidedir. Bu pide Halk Ekmek büfesinde satılırsa 2 liradır. Bilmeden konuşmak, kamuoyunu yanlış yönlendirmek belediye olan düşmanlığının açık göstergesidir bu insanların. Belediyeye düşman olmanıza gerek yok. Belediye Kütahya’nın belediyesi, Belediye görevini yapıyor. Denetim ve kontrol görevini yapıyor. Kendi müstecirinde de indirimli fiyattan pide satıyor mu satmıyor mu bunu denetliyor” dedi.

“Başka kurumlara müdahale edemeyiz”
Başkan Işık, açıklamasının devamında “Başka kurumların görevlerini biz müdahale edemeyiz. Büfemiz yeniden hayırlı olsun. Temiz ve hijyenik, vatandaşımızın istediği en kaliteli hizmeti verecektir. Büfemizin mahallemize kazandırılmasında yoğun taleplerini bize ileten mahalle muhtarımız ve müstecirimiz ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Diğer mahallelerimizden gelen talepleri yerine getireceğiz. Şuanda mevcut olan 9’u aktif, 2’si aktif olmayan 11 büfemizi yeniledikten sonra diğer mahallelerin büfe taleplerini yerine getireceğiz” diye konuştu.
Yenidoğan Mahalle Muhtarı Çakır, “Büfemiz gayet güzel oldu. Belediye Kütahyaspor’umuzun şampiyonluğa yürüdüğü bir dönemde mavi lacivert renklerde mahallemize yakışan bir büfe oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Halk Ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç ise, “Başkanımız göreve geldiğinde söz vermişti büfeler yenilenecek diye. Bu yenileme süreci devam ediyor. Yenidoğan büfemizi yeniledik, sırada 75. Yıl Mahallemiz var. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Büfe açılışına Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Ömer Köse, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, Halk Ekmek İşletmecisi Yusuf Sarıkoç ve birim müdürleri katıldı.

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