Kütahya’da yaralı baykuş tedavi altına alındı

Kütahya’da bir apartman sitesinin bahçesinde yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir apartman sitesi bahçesinde yaralı kulaklı orman baykuşu olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri site içerisinde ağaçların arasında kanadından yaralı halde buldukları kulaklı orman baykuşunu tedavisinin yapılması için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiler.

Kulaklı orman baykuşunun tedavisinin ardından doğaya geri salınacağı belirtildi.

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