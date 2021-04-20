Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Tunçbilek karayolunun 12'nci kilometresinde, S.İ. idaresindeki 43 US 354 plakalı otomobil ile L.K. idaresindeki 43 ZB 457 plakalı otomobil akaryakıt istasyonu önünde çarpıştı. Kazada 43 ZB 457 plakalı otomobilde bulunan E.K. ve D.K. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.