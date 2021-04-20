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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’daki maden sahalarında inceleme

İHA

Kütahya’daki maden sahalarında inceleme

İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı Maden İşleri Şube Müdürü Bülent Kayar, Mühendisler Meltem Güven, Yasin Çağrı Doğmuş, Gözde Güneri, Semiha Yılmaz ve Şafak Yeke’den oluşan teknik gezi heyeti Kütahya, Emet ve Tavşanlı’da bulunan sahalarda incelemelerde bulundu.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından maden tesis ve sahalarında inceleme yapmak üzere Kütahya’ya gelen İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı Şube Müdürü ve Mühendisleri ağırlandı. Maden sahalarını yerinde görüp, madencilik ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgiler alan teknik gezi heyeti, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü orman alanlarında kalan izinli 4 maden tesis ve sahalarında inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.
Linyit hammaddesini değerlendirerek, ülkenin linyit ihtiyacını karşılamak için üreten, Ömerler Yeraltı Ocağı´nda kömür üretimi yapan ve yurt ekonomisine azami katkı sağlayan Garp Linyitleri İşletmesini, Kolemanit cevheri üretimi gerçekleştiren Emet Eti Bor İşletmesini, gümüş cevherlerini ulusal ve uluslararası çevre ve teknolojik standartlara uygun olarak işletip, yatırım, üretim ve istihdama katkı sağlayan Emet Eti Gümüş Tesislerini ve doğal manyezit cevherini, sinter manyezit, bazik refrakter tuğla ve harç üreterek Türkiye ekonomisine kazandıran Kümaş Manyezit Tesislerini gezen teknik gezi heyeti yetkililerden üretim aşamaları ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.
Teknik gezi heyetine, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya İzin ve İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş, İşletme Müdürleri ve İşletme Şefleri eşlik etti. Bölge Müdürü Hasan Keskin ile Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı teknik gezi heyeti maden sahaları incelemelerinde kendilerine değerli bilgiler vererek, yol gösteren Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürü Recep Çelik’e, Emet Etibor İşletme Müdürü Osman Zengin’e, Emet Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürü İsmalİçyüz’e, Kümaş Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ettiler.
Arazi programının ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü binasında Bölge Müdürü Hasan Keskin’i ziyaret eden teknik gezi heyeti, Bölge Müdürü Keskin olmak üzere arazi programlarında her konuda yardımcı olan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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