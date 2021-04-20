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LAV Turkuaz Başarı ödül töreni Rektör Uysal: “Lisansüstü çalışmaların niteliğinin arttırılması yönünde büyük gayret sarf ediyoruz”

İHA

LAV Turkuaz Başarı ödül töreni Rektör Uysal: “Lisansüstü çalışmaların niteliğinin arttırılması yönünde büyük gayret sarf ediyoruz”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından lisansüstü programlardan 2020 yılı içerisinde mezun olan öğrencilerden Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri alanlarında en başarılı yüksek lisans ve doktora tez sahipleri ile bu tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerine ödüllerinin verildiği LAV Turkuaz Başarı Ödül Töreni gerçekleştirildi.
Ödül törenine MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, Kütahya MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur, fakülte dekanları ve ödül almaya hak kazanan öğrenciler ile danışman öğretim üyeleri katıldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yaptığı konuşmada üniversite tarihinde lisansüstü öğrencilere başarı ödüllerinin verilmesinin ilk olduğunu belirtti ve lisansüstü çalışmaların niteliğinin arttırılması yönünde büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Ülkenin öncelikli alanlarına uygun araştırma merkezlerinin de kurulduğuna dikkat çeken Rektör Kazım Uysal, ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bilimsel projelere, nitelikli çalışmalara kaynak aktarıldığını ve lisansüstü eğitime, araştırma ve geliştirmeye önem verdiklerini belirtti. Ödül alan öğrencileri tebrik eden Uysal, katkılarından dolayı LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran’a teşekkür etti.
LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran ise, konuşmasında, eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu ifade ederek yapılan çalışmalarda reel sektörün de önemli bir bileşen olması gerektiğini söyledi. Reel sektör paydaşı ile birleştirilen çalışmaların ticari modele dönüştüğünü ve ülkelerin gelişip, kalkınmanın arttığını belirten Baran, LAV Turkuaz Başarı Ödülleri ile önemli bir adım attıklarını ve ilerleyen yıllarda da bu etkinlik ve törenin paydaşı olarak devam etmeyi temenni ettiklerini söyleyerek ödül kazanan öğrencileri kutladı.
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş yaptığı konuşmada, bu tür ödül törenlerinin mutluluğunun, hazzının daha farklı olduğunu, akademisyen yetiştirmenin, bir konuda tez hazırlamanın ise çok önemli olduğunu ifade etti. “Hayatta başarılı olacaksak, yaşadığımız kültürü, toplumu, değerlerimizi ve çalıştığımız sektörü çok iyi bilmemiz gerek” diyen Erbaş, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne ve programa katkı sağlayan LAV ailesine teşekkür etti.
Ödül programına katılan Kütahya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin ise konuşmasında, Kütahya için sanayiüniversite işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ertekin, bu işbirliğinin kısa sürede meyvelerini vermeye başladığını söyleyerek üniversitede her kesimi kucaklayıcı anlayışın görüldüğünü de belirtti. Bundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ertekin, lisansüstü eğitimin önemine de değinerek valilik olarak üniversiteyi her konuda desteklediklerini söyledi.
Protokol konuşmalarından sonra LAV Turkuaz Başarı Ödülleri programına katkıları ile destek verenlere, alanında en başarılı yüksek lisans ve doktora tez sahibi öğrencilere ve danışmanlarına ödülleri takdim edildi.
LAV Turkuaz Başarı Ödüllerini almaya hak kazanan öğrenciler ve danışmanları, Eğitim Bilimleri Doktora Programı öğrencisi Yahya Akyol ve tez danışmanı Prof. Dr. Baykal Biçer, Fen Bilimleri Doktora Programı öğrencisi Şerif Ali Sadık ve tez danışmanı Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Sosyal Bilimler Doktora Programı öğrencisi Ali Kestane ve tez danışmanı Prof. Dr. Niyazi Kurnaz, Spor Bilimleri Doktora Programı öğrencisi Çiğdem Çubukçu ve tez danışmanları Prof. Dr. Mehmet Acet, Prof. Dr. Hayri Ertan, Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Saygılı ve tez danışmanı Prof. Dr. Özlem Doğan Temur, Fen Bilimleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hazal Aydoğmuşoğlu ve tez danışmanı Prof. Dr. Hasan Göçmez,
Fen Bilimleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Benan Elmusa ve tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hediye Aydın, Güzel Sanatlar Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mustafa Bilge Koçer ve tez danışmanı Doç. Oya Aşan Yüksel, Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı öğrencisi Musa Demirhan ve tez danışmanı Prof. Dr. Sema Behdioğlu, Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sultan Şen ve tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yılmaz, Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı öğrencisi Kemal Heybat ve tez danışmanı Prof. Dr. Cengiz Duran, Spor Bilimleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Abdullah Melih Karaduman ve tez danışmanı Prof. Dr. Aydın Şentürk.

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