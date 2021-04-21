Kütahya’da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesi

Kütahya’da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesinin 20212022 Eğitim Öğretim yılı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda yapıldı.

İlkokul müdürlerine yönelik yapılan toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra Hafızlık Projesinden Sorumlu Öğretmen Abdulhakim Ünverdi proje hakkında bilgilendirme yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, projeye halkın ilgisinin fazla olduğuna dikkat çekerek bu konuda duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hafızlık projesinin İl Müftülüğü ile koordineli olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Başyiğit, hafızlık için yola çıkan çocuklara başarılar dileyerek, manevi değeri yüksek, hafızlık vasfına sahip olabilmeleri temennisinde bulundu.

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