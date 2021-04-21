Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 121 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezinden Aslanapa ilçesine otomobille uyuşturucu götürüldüğü ihbarı üzerine plakası belirlenen aracı takibe aldı. Terziler köyü yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada 121 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.D., M.G., E.A.Ş. ve H.D. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-04-21 12:29:43



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