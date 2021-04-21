Gediz’de 513 adet kaçak ve sahte cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünlerin satışa sunulduğu bilgisi elde edilmesinin ardından 2 işyeri ve 3 araçta arama yaptı. Aramada 513 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malzemelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.