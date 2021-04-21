Kütahya'da kangal köpeği hırsızlığı

Kütahya'da doktor ve gazeteciyazar çiftinin 3 aylık safkan cinsi kangal köpeği çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alkım Sokak'da oturan doktor Tahir Atun ve gazeteciyazar eşi Gülşah Atun'un kangal köpeği, hırsız yada hırsızlarca kulübesinden çalındı. Sabah kalktıklarında köpeklerinin çalındığını fark eden Atun çiftçi durumu polise bildirerek, yardım talebinde bulundu. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede şüphelilerin izine rastlanmadı.

Doktor Tahir Atun, "Mahallemizde daha önce de köpek hırsızlığı olayı yaşandı. Mahallede MOBESE sistemi olmadığı için zanlılar yakalanamıyor.İsteğimiz mahallenin caddelerine mutlaka MOBESE siteminin kurulması" dedi.

Gazeteciyazar Gülşah Atun da, çalınan 3 aylık köpeklerinin bulunmasını istedi.

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