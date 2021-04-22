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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da esnafa Bereket Kart desteği

İHA

Kütahya’da esnafa Bereket Kart desteği

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan 920 esnafa KÜTESOB aracılılığı ile Bereket Kart verileceğini duyurdu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Bereket Kart Projesi, zor durumda olan esnaflarında imdadına yetişeceğini söyleyen Belediye Başkanı Alim Işık, KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ile birlikte esnaflara yapılan desteği açıkladı. Başkan Alim Işık’ın makamında bir araya gelen Esnaf Odaları Birlik Başkanı Yiğit ve Başkan Işık, pandemi süresince işleri durma noktasında gelen ve yardıma muhtaç durumda olan esnaflara Bereket Kart desteği verileceğini duyurdular.
Başkan Işık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bereket Kart projemizde yardıma muhtaç duruma düşmüş esnaflarımızın da, kimseye deşifre etmeden yararlandırılması konusunda Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı nezdinde odalarımızın bildirdiği, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz de tek tek TC kimlik numaraları ile kontrol edilerek yardıma muhtaç duruma düştükleri belirlenen toplam 920 esnaf ailemize Bereket Kart vereceğiz. Başkanımıza ve huzurunda diğer tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir titiz çalışmayla, kimseyle paylaşmadan, onları rencide etmeden ama zor duruma düşmüş esnaf ailemizden, özellikle kadınlarımızın bilgilerini alıp bize ilettiler. Biz kontrollerimizi yaptık, kendilerine şimdi her bir aile için hazırlanmış formları teslime edeceğiz. İmza karşılığında geri alacağız” dedi.

“2 Bin 300 aileye Bereket Kart verildi”
Bereket Kart Projesi kapsamında 2 bin 300 aileye kartların verildiğini ve verilmeye de devam edildiğini ifade eden Başkan Işık, “Bugüne kadar da toplam 2 bin 300 dolayındaki ailemize bereket kartımızı dağıttık. Toplam 5 bin adet, her birinde 200 TL’lik alışveriş yapma imkanını sağladığımız kredi bulunan kartlardan 5 bin kartın 2 bin 300’ünü dağıttık. Geri kalanlarını da dağıtmaya devam ediyoruz. İhtiyaç olursa tekrar alacağız. O konuda hiçbir sıkıntı yok, ama tek şartı yardıma muhtaçlık kriterlerini taşıyor olması. Zengine falan kart vermiyoruz. Sosyal medya platformlarında yazıyor. Yandaşlara, torpillilere, zenginlere veriliyor diye, öyle bir şey yok. Bu, milletin parası. Milletin parasını sadece hakkı olan milletimizin bireylerine verilmesi konusunda arkadaşlarımız üzerine düşen hassasiyeti gösteriyorlar. Bu konuda da hem vatandaşlarımıza hem de esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ramazanları mübarek olsun” diye konuştu.

“Başkanımız her zaman yanımızda oldu”
KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar özellikle pandemi süreci başladığından beri ne zaman esnafın sorunu olduysa, ne zaman esnafın ihtiyacı olduysa işte o anda Alim Işık’ı yanımızda gördük, arkamızda gördük, destekçi olarak bizi hiç kapısından boş çevirmedi. Son günlerde sosyal medyada da yardımlarla ve çıkan dedikodularla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu yardım paketi 200 liralık, 250 liralık. Zengine verilse 250 liralık yardım paketini zenginin alması mümkün değil. Bunun iftira olduğu zaten buradan belli. Geçen yıl Ramazan ayında Belediye Başkanımız bu şekilde Bereket Kart değil yardım paketi yaptırmıştı. Hiç kimsenin haberi olmadan 2 bin koli esnaf odaları birliğine gönderdi. Oda başkanlarımız aracılığıyla biz bunu esnafa dağıttık ve bundan Kütahya kamuoyunun hiç haberi olmadı. Başkanımız reklam yapacak olsaydı bunun reklamını o zaman yapardı. Ben Başkanıma koca yürekliliği için teşekkür ediyorum. Bir gün önce, bir yıl önce veren el olan esnaf sanatkar, garibe, herkese bakan, herkese yardım elini uzatan esnaf sanatkar, bugün kapanmasından dolayı zor duruma düştü. Bugün de bu ramazanda da başkanımızla istişare ettik, hatta biz istişare etmeden başkanımız bize dedi ‘ne yapalım’ diye. Küçükte olsa, can suyu da olsa hiç kimsenin haberi olmadan esnaf odaları birliğine verilecek, tek tek esnafımıza dağıtacağız. Esnafımızı rencide etmeyeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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