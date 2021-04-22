3 bin dekarlık yağlık ayçiçeği projesi Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021 yılının en büyük bitkisel üretim projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yağlık ayçiçeği ekimi yapılan ve iklim olarak da uygun olan Çitgöl, Naşa, Güney, Akdağ, Demirciköy ve Kuşu beldeleriyle, Boğazköy, Gölköy, Çaysimav, Beyce ve Gümüşsu köylerindeki toplam 3 bin dekar araziye yağlık ayçiçeği ekiminin yapılacağı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kaliteli yağlık ayçiçeği tohumlarının gönderildiğini belirtti. Tokdemir “ Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal üretimi artırmak için uyguladığı projelerden biri de ilçemizde gerçekleştirilecek. 2020 yılında ilçemizde 2 bin dekar arazide uyguladığımız yağlık ayçiçeği üretimine bu yıl çiftçilerimizden yoğun bir talep oldu. 2021 yılı için hazırladığımız 3 bin dekarlık bir proje kabul edildi. Yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanan tohum bedelinin, yüzde 25’i çiftçilerimiz tarafından karşılanıyor. Pandemi kısıtlamalarını dikkate alarak, yağlık ayçiçeği tohumlarını çiftçilerimizin adreslerine teslim ediyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan projemiz hayırlı olsun” dedi.

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