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DPÜ GSF’den “Bilgilendirme Tasarımında Veri Görselleştirme” semineri

İHA

DPÜ GSF’den “Bilgilendirme Tasarımında Veri Görselleştirme” semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Bilgilendirme Tasarımında Veri Görselleştirme” konulu seminer düzenledi.
“Güzel Sanatlar Konuşuyor” adlı etkinlik serisinin altıncısının gerçekleştirildiği etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fakültenin İletişim Tasarımı Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük, “Uygarlık tarihinde ‘değişim’ kelimesinin önemi oldukça büyüktür. İletişim tasarımı açısından dijital devrim, toplumsal alışkanlık ve davranışlardan, öğrenme biçimlerine, günlük sıradan işlerden özel hayatlara kadar her noktada değişiklikler meydana getiren önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. 21. Yüzyıl dünyasında kelimeler her zaman net resmi çizme konusunda yeterli olamayabilir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri, her bireyin gündelik yaşamda kişisel olarak katılımcı olması ve içerik üretebilip paylaşabiliyor olmasıdır. Biz bu durumu sosyal medya kullanımı olarak tanımlıyoruz” dedi.

“Mağara resimleriyle başlayan bilgilendirme serüveni hologramlara dönüştü”
Günümüzde sosyal medya platformlarıyla her saniye fotoğraf, ileti, eposta gibi milyonlarca veri üretilip depolandığını söyleyen Mine Küçük, “Üretilen verilerin oldukça büyük bir kısmı ise işe yaramaz veya değersiz olarak nitelendirilmekte ve ortaya bilgi kirliliği olarak adlandırdığımız sanal bir çöplük ortaya çıkmakta. Tüm bu koşulları iyileştirmek ve çözümlemek adına, eski çağlarda olduğu gibi çağımızda da bir enformasyon sistemi oluşturulmuş durumda. Veriler işlenip anlamlandırılarak enformasyona dönüştürülüyor ve grafik sunum biçimleriyle görselleştirmeleri yapılarak bilginin daha hızlı algılanması konusunda her gün yeni bir adım atılıyor. Kısacası yerine göre, çağına göre, ister harita, ister diyagram, ister etkileşimli bir görselleştirme tekniği kullanılarak geliştirilen her yöntem verinin anlamlandırılmasıyla bilginin aktarımını sağlıyor. Bugün büyük veriden bahsediyoruz ve görselleştirme tekniklerimiz ortamlarımız koşullara göre şekilleniyor ve değişiyor. Mağara resimleriyle başlayan bilgilendirme serüvenimiz hologramlar olarak tasarladığımız bilgilendirme tasarımlarına dönüştü. Yarın nasıl bir form kazanacağı, hangi teknolojiyi kullanacağı üzerinde durmamız gereken önemli bir nokta” diye konuştu.

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