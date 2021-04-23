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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamaç paraşütü pilotundan havada 23 Nisan kutlaması

İHA

Yamaç paraşütü pilotundan havada 23 Nisan kutlaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde pandemi kuralları kapsamında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut’un havada Türk bayraklı kutlaması damgasını vurdu.
Simav’ın kestane dağında, bin 760 metre yüksekliğindeki Aksu havalanma noktasından (takeoff) bir uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Celal Aknulut (47), havada dev Türk bayrağı açarak 23 Nisan kutlaması yaptı. Akbulut, “Başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.
Simav semalarında 20 dakikalık Türk bayraklı kutlama uçuşunu tamamlayan Akbulut, ilçe halkının takdirini topladı.

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