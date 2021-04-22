Vali Çelik: ”Düşünebilmeli ve kendinize saygı duymalısınız”

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek Okul Müdürü Ahmet İren’den bilgiler aldı.

Vali Çelik’e İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Okul Müdürü Ahmet İren eşlik etti. Edebiyat Sokağı, Tarih Koridoru, İngilizce Koridoru, Coğrafya Koridoru, Eğitim Müzesi ile Değerler Sokağını inceleyen Vali Ali Çelik, öğrenci ve öğretmenler tarafından tasarlanan koridorların okula değer kattığını söyledi. YKS’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini de sınıflarında ziyaret eden Vali Çelik, onlarla bir süre sohbet edip tavsiyeler verdi.



“Kendinize inanın”

Öğrencilerden karamsarlığa kapılmadan çalışmalarını isteyen Vali Çelik, “Kendinize inanın. Başarılı olanlar iyi üniversitelerde okuyanlar değil, iyi insan olup iyi iletişim kuran ve iyi öğrenenler. Hedefiniz iyi bir üniversiteye gitmek olsun, ama olmayacağını düşündüğünüzde ya da olmadığında değersiz olduğunuzu düşünmeyin. Okuduğunuz her okul, her bölüm değerli, önemli olan içini doldurmanız. Düşünebilmeli ve kendinize saygı duymalısınız. “Başkaları ne der” diye düşünürseniz kendi hayatınızı yaşayamazsınız” diye konuştu.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Çelik öğrencilerin durumları hakkında bilgiler aldı. Günün anısına Şeref Defterini imzalayan Vali Çelik, deftere şu ifadeleri yazdı,” Ülkemizin yarınlarını inşa ederken en büyük gücümüz ve sermayemiz gençlerimiz. Gençlerimizin ehil öğretmenlerin elinde olması bizleri çok mutlu etti. Başta Okul Müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, gençlerimize de başarılar diliyorum”

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