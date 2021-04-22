Ayakkabı kutusu ve el çantasında 588 gram kokain ele geçirildi

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Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan iki araçtaki ayakkabı kutusunda ve el çantasında toplam 588,10 gram kokain maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.Ç. isimli şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, şahsın aracında bulunan ayakkabı kutusunun içerisinde 478,10 gram kokain maddesi ele geçirildi. Durdurulan A.K isimli şahsın içinde bulunduğu diğer araçta ise, el çantasında 110 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. ve S.Ç. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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