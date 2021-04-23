Hükümet Konağı yapımı için eski lojmanlar yıkılıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde eski sağlık ocağı ve lojmanlarının yıkım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz için yapımı çok önemli olan Hükümet Konağı projesi için alan temizleme çalışmaları başladı. Bu kapsamda Hükümet Konağı yapılması planlanan eski sağlık ocağı ve lojmanlar kontrollü şekilde yıkılıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla yatırımlarına devam ediyor. Hükümet Konağı yapımı işinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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