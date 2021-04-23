Çini tabak yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde çini kursuna katılan kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Seramik ve cam teknoloji hocası Kısmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, ''İki dönemdir Aslanapa ilçemize bağlı Haydarlar köyümüzde çini kursunda görev yapmaktayım. Öncelikle öğrencilerime baskı üzerinde çizim öğrettikten sonra piyasada alıcısı bulunan serbest çizimi öğreterek öğrencilerimin para kazanmasını sağladım. Öğrencilerim hem ev işlerini yapıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor'' dedi.

Kursiyerlerden Gülay Uymaz ise, ''Ben hem koyunlarımı otlatıyorum hem de serbest çalışma ile çini tabak yapıyorum. Çini tabak yaparak ayda bir çeyrek altın aldığım zamanlar oluyor. Tüm kadınlara sesleniyorum. Çini sanatını öğrenin ve aile bütçesine katkıda bulunun. Öğrenmenin asla yaşı yoktur'' dedi.

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