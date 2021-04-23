Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni, (Covid19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde asgari sayıda katılımla gerçekleşti.

Törenine; Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Siyasi Parti Temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç’ın hediyelerini takdim etti. Öğrencilerin “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” emrinin verildiği ilk hedef anıtı önünde şiir okuması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

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