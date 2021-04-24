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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜSEM’den Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi

İHA

DPÜSEM’den Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi gerçekleştirildi.
Çevrim içi olarak düzenlenen ve yaklaşık 57 bin kişinin başvurduğu etkinlikte Çocuklar İçin Felsefe (P4C) başlıklı bölümde Dr. Öğr. Üyesi Işıl Taş, ORFF Yaklaşımı başlıklı bölümde Öğr. Gör. Tuğba Kanmaz, Reggio Emilia Yaklaşımı başlıklı bölümde Arş. Gör. Tuğba Aydemir Özalp, Erken Çocukluk Psikolojisi başlıklı bölümde Dr. Öğr. Üyesi Murat Bartan, Çocukluk Dönemi Mahremiyet başlıklı bölümde Psk. Danışman Özlem Gündüz ve Etkileşimli Kitap Okuma başlıklı bölümde de Arş. Gör. H. Berna Türe Köse konuşmacı olarak yer aldı.

“DPÜ çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesine büyük önem veriyor”
Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, ”Sürekli Eğitim Merkezimiz özellikle salgın döneminin başından beri çevrim içi platformda Çocuk Gelişimi alanı başta olmak üzere birçok konuda faaliyetler ve etkinlikler düzenledi. Başta Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Öğr. Gör. Ahmet Bülent Gül olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bugün de çok önemsediğim bir etkinliğe ‘Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi’ne birlikte katılacağız ve eminim çok istifade edeceğiz” dedi.

“Çocuk yetiştirmek çok önemli bir konudur”
Çocuk yetiştirmenin çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Rektör Uysal, ”Çocuklarımızın başta aile içerisinde ve sonrasında da okullarında gelişimini iyi bir şekilde gerçekleştirerek vatanına, milletine, dinine, örf ve adetlerine bağlı bireyler olmalarını istiyoruz. Onların aziz milletimizin kadim değerlerini istikbale taşımalarını arzu ediyoruz. Çocuklarımızın istediğimiz şekilde yetiştirilmesi ile aziz milletimizin ve devletimizin bekasının mümkün olacağına inanıyoruz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu asırda çocuklarımızın gelişimini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin bazıları çocuklarımızın gelişimine olumlu etki ederken bazıları da gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Düzenlediğimiz bu etkinlikler ailelerimizin, eğitmenlerimizin ve eğitmen adaylarımızın çocuk gelişimi hakkındaki güncel gelişmeleri takip etmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak geleceğimizin mimarı, kadim medeniyetimizin hamisi olacak çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz” dedi.

“Kendini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın yanındayız”
Uysal,” Salgın şartları insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve her alanda çok hızlı değişimlere neden olmaktadır. Eğitimin tüm aşamalarında ‘uzaktan eğitim’ artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu değişimlere en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışıyor, uzaktan eğitimin olumsuzluklarını telafi etmek için çabalıyoruz. Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza hasılı tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezimiz kişisel gelişim, mesleki gelişim, öğretmen eğitimleri, sağlık sektörü eğitimleri, teknik eğitimler gibi birçok eğitim programlarını problemsiz sunmak için gayret etmektedir. Kendini yenilemek ve geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın yanında ve yardımcısı olduğumuzu ve olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu eğitim seminerinde konusunun uzmanı çok değerli hocalarımız ve birbirinden ilginç ve önemli konular var. İnşallah hep birlikte istifade edeceğiz. Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi’ne destek veren değerli hocalarımıza, değerli katılımcılarımıza ve arka planda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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