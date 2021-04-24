304 çocuğa hediye dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 304 çocuğa Kaymakamlık tarafından adreslerine gidilerek hediye dağıtıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Çocuklarımızın evde olması bayramlarını kutlamaya engel olmadı. Yeter ki sevgili çocuklarımızın yüzünde gülümseme eksik olmasın.

Aslanapa ilçe merkezimiz ve köylerimizde bulunan 304 çocuğumuza Kaymakamlığımız tarafından temin edilen hediyeleri sosyal vefa grubu tarafından dağıtıldı. Onların sevinci hepimizi memnun etti'' ifadelerini kullandı.

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