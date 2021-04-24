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Toprakla buluşan karaçam tohumlarında ilk çimlenmeler

İHA

Toprakla buluşan karaçam tohumlarında ilk çimlenmeler

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Karadona Orman İşletme Şefliği karaçam tensil sahasında ilk çimlenmelerin baharla birlikte başladığı bildirildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli ağaç türlerinden biri olan karaçamda doğal gençleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Karadona Orman İşletme Şefliği tarafından 2020 yılında gençlik elde etmek için yapılan yoğun çalışmalar en güzel sonuç ile karşılığını buldu. Tohum ağaçlarından faydalanarak gençliğe destek olmak ve başarı yüzdesini arttırmak amacıyla toprakla buluşan tohumlar, genç ve bakımlı ormanlar oluşmasını sağlıyor.
Orman İşletme Şefi Oğuzhan Bozkurt Meşe, Aralık ayı içerisinde Karadona Orman İşletme Şefliği 80 No’lu tabi tensil bölmesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 95 hektar sahaya 720 kilogram karaçam tohumu atıldığını ve gerçekleşen ilk çimlenmelerle emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.

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