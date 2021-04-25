Minik eller fidan dikimi gerçekleştirdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Altıntaş Anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte karaçam ve sedir fidanları toprakla buluşturuldu. 23 Nisan haftasının coşkusu orman ve ağaç sevgisi ile birleşti ve öğrenciler kocaman kalpleri minik elleri ile fidanlara hayat verdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ''Ülkemizin gelişip yükselmesi nasıl çocukların iyi şekilde yetiştirilmesiyle sağlanabilecekse, yarınların teminatı olan çocuklarımızla birlikte, doğanın güzelleşmesine katkı sağlamakta geleceğimize nefes olacak. Doğayı, ormanı, ağacı, hayvanı, hayatı seven yarınlar yetişmesine öncülük edecek” ifadeleri kullanıldı.

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