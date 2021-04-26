Başkan Akağaç "Dikeceğimiz her fidan, çocuklarımızın geleceğidir "

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Dikeceğimiz her fidan, çocuklarımızın geleceğidir" sloganıyla hareket ediyoruz. İlçemiz park, bahçe ve refüj alanlarına belediye ekipleri ile birlikte gül ve çeşitli fidanları dikerek, çevre düzenlemesine katkıda bulunduk. Dumlupınar ilçemize bahar geldi. Belediye ekiplerimizin ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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