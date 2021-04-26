Kütahya’da dernekte kumar oynayan 12 kişi yakalandı

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Kütahya’da polis ekiplerince baskın yapılan bir dernekte kumar oynayan 12 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince baskın yapılan Servi Mahallesindeki dernekte bulunan 12 şahsın sosyal mesafe kurallarına uymayarak okey taşları ve iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları, 5 şahsın kapalı alanda sigara içtiği tespit edildi.

Dernek başkanının kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan şüpheli olarak ifadesi alındı. Diğer şahıslara Covid19 tedbirlerine uymamaktan ve sigara içmekten idari işlem yapılırken, dernek binası mühürlendi.

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