Kütahya’da şüpheli şahsın çantasından esrar çıktı

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Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan şüpheli şahsın çantasında 84.25 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince G.G isimli şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, şahsın yanında bulunan çantasında 84.25 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.G isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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