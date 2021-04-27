DPÜ’ye Genç Ofis açılıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Evliya Çelebi Yerleşkesinde Müdürlüğe bağlı “Genç Ofis” açılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İki kurum arasında öğrenciler ile akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluğun yanı sıra gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla imzalanan protokole göre, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesinin C Blok Ana girişi 1 nolu salon alanına Genç Ofis açacak.

Öğrenci ve personelin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için gençlik merkezi faaliyetlerinin tanıtılacağı, aynı zamanda çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Genç Ofis, gerekli görülmesi durumunda gelecekte Üniversitenin Kütahya ilindeki diğer yerleşke ve binalarında da açılabilecek.

DPÜ’de Genç Ofis’in kurulmasına ilişkin protokolün imzalandığı törende anlaşmaya iki kurum adına imza koyan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret anlaşmanın her iki kurum ile öğrenciler ve personel için hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.