Cevizdere Zaferi'nin 99. yıl dönümü törenle kutlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Cevizdere Zaferi’nin 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programa, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, bazı daire müdürleri, Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan ve gaziler katıldı.

Program, çelenk sunma töreni ile başladı. Cevizdere Şehitleri Anıtı’na Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan tarafından çelenk sunuldu. Akabinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve aynı anda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından Bayrağımız göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan yaptı. Duyan konuşmasında Değirmisaz olayını, Emet Hükümet Konağının yakılmasını ve akabinde kazanılan Cevizdere Zaferi’ni ayrıntılı olarak anlattı.

Duyan yaptığı konuşmada, "Değirmisaz muhtar ve azalarına, Emet hükümet konağında yapılan işkenceler ve Yunan komutanın kendisine ve askerlerine 20 bakire kız istemesi üzerine, Emetliler hükümet baskını konularında bilgilendirdi. Dönemin Belediye Başkanı Terlemez Hasan, Yunan komutanının talebi üzerine zaman kazanmak için bir eğlence tertiplenmesini ve isteklerin yerine getirileceğini ifade eder. Emetli, Eğrigözlü ve Sülye balalı efeler ile 3040 kişi hükümeti basacaktır. Tarih 24 Nisan 1922. Eğlenceyle askerlerin dikkatlerinin dağılması ve sızmaları beklenir. Daha sonra emme basma tulumba çalışmayınca ilçede ki Rum vatandaş Artin vasıtası ile gazlı bezler hükümete sokulur ve ateşe verilir. Çıkan çatışmalarda 40 düşman askeri öldürülürken o akşam hükümette bulunmayan Kuklasız çavuş isimli düşman askeri Emet yerle kıyafetleri olan örtme ve peştamal ile ilçeden kaçarak durumu Tavşanlıdaki komutanlara bildirir” dedi.



"Cevizdere'de 200 düşman askeri öldürüldü"

Cevizdere'de 200 kadar düşman askerinin öldürüldüğünü söyleyen Duyan, “İki tabur askerin Emet üzerine gönderildiğinin haber alınması ile Cevizdere mevkiinde düşmana pusu kurulmaya karar verir, 26 Nisan 1922 gecesi düşmanın geçiş güzergahı olan Cevizdere'ye 5060 kişilik efeler mevzilenir. Yüzbaşı Reşit ve Teğmen Şakir komutasındaki 10 kadar askerlerinde katıldığı pusu için düşman beklenir. 27 Nisan 1922 de öğleye doğru 350 kişilik Yunan birliği Cevizdere'de pusuya düşürülür. İlk kurşunu atan Prosuğun Ahmet ilk önce düşman kumandanın atını, 2. atışında kumandanı vurur. Akşama kadar süren şiddetli çatışmalarda düşman birlikleri getirdikleri mitralyözü bile kurmaya vakit bulamazlar. 200 kadar düşman askeri Cevizdere'de öldürülürken dağlara kaçanlarda köylerde imha edilmiştir'' ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde şehitlikte bulunan temsili şehit kabirleri başında, Emet Çavuşoğlu Camii İmam Hatibi Yusuf Sönmez tarafından Kur’anı Kerim okunup, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından dua edildi.

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