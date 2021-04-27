Karantina altındaki köyde nöbet tutan askerlerle iftar

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Karantina altında olan Aslıhanlar köyünde nöbet tutan askerlerle ilçe Kaymakamı Özgür Pelvan iftar yaptı.

21 Nisan tarihinden itibaren karantina altına alınan Aslıhanlar köyü girişinde nöbet tutan askerleri ziyaret eden Kaymakam Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Her şartta askerlerimiz görev başında. Asayiş ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyorlar. Karantina altında olan Aslıhanlar köyümüzde gece gündüz görevlerine devam ediyorlar. Bizde bugün iftarımızı Korona virüs tedbirleri kapsamında onlarla birlikte açtık. Temennimiz kısa sürede bu salgının ülkemizde tamamen yok olmasıdır'' ifadelerini kullandı.

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