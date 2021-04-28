Vali Çelik: “Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik etmek”

Köyünden sadece 2 gün çıktı, dört bir yanda şirketi var!

Kütahya Valisi Ali Çelik, 12 ilçe kaymakamıyla video konferans yöntemiyle 'Tam Kapanma Süreci Planlama ve Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren başlayacak olan ve 17 Mayıs Pazartesi gününe dek sürecek olan kısıtlamalar kapsamındaki tedbirler ve denetimler istişare edildi.

İlçelerde sürdürülen tedbir ve denetimler hakkında bilgi alan Vali Ali Çelik, tedbirlerin uygulanabilirliğini artırmak için sahadaki ekiplerin artırılacağını söyledi. Vali Çelik, “Süreci birlikte yöneteceğiz. Amacımız ceza yazmak değil, rehberlik etmek. Ancak uyarılara rağmen tedbirlere uyulmadığı takdirde ekiplerimiz ceza yazmakta tereddüt etmeyecekler” dedi. Vali Çelik’in başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Alim Işık, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin ile Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

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