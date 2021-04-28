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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl birincisi Altıntaş'tan çıktı

İHA

İl birincisi Altıntaş'tan çıktı

Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününün 100. yıldönümü kapsamında düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışmasında, Altıntaş Zafer İlkokulu öğrencisi Münevver Doğru il birincisi oldu.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp yaptığı açıklamada, ''İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününün 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "İstiklal Marşını Güzel Okuma" yarışmasında, İlçemiz Zafer İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Münevver Doğru, diğer okulları geride bırakarak Kütahya birincisi oldu. Türkiye genelinde yapılacak değerlendirmede ilimizi temsil edecek olan öğrencimizi ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını dilerim'' dedi.

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