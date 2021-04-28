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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet'te 8 asırlık Heyman geleneği

İHA

Emet'te 8 asırlık Heyman geleneği

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ramazan ayının en güzel geleneklerinden birisi olan 8 asırlık Heyman geleneği unutulmadı.
Her Ramazan ayının 15. günü ev ve işyerlerini ellerinde poşetlerle dolaşan çocuklar, yöresel Heyman manisi ile bahşişlerini alıyorlar. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Pandemi sürecinde çocukların sokağa çıkması yasak olduğundan bu gelenek bu yıl da yaşatılamadı. Emet Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda çocukların Heyman heyecan ve sevincini yaşamaları için görevdeydi. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, çocukların yılda bir gün yaşadıkları Heyman heyecanından mahrum kalmalarının gönüllerinin razı olmadığını belirtti. Doğan, ''Geleneklerimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmayı görevimizi kabule diyoruz. Geçen yıl da pandemi nedeniyle yasaklar vardı. Çocuklarımızı Heyman coşkusunu yaşayamamışlardı. Geçen yıl olduğu gibi yine çocuklarımızı için hazırladığımız Heyman paketlerimizi ekiplerimiz kapı kapı çocuklarımıza ulaştırmaya çalıştılar. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi.
Başkan Doğan, Gülten Dayıoğlu Anaokulu ve Emet Hafızlık Okulu'nda Heyman dağıtımlarına bizzat katılarak çocuklara hediyelerini verdi. Emet Belediyesinde balonlarla süslenen ve "Heymanınız Kutlu Olsun Çocuklar" yazılı pankartla gün boyu mahallelerde araç gezdirildi. Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında çocuk bulunan evlere Heyman paketleri dağıtıldı.
Çocuklara Heyman paketi ile kısa bir mektup gönderen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan mektupta, ”Heyman şenliğini maalesef salgın nedeniyle bu yılda yaşayamayacaksınız. Bu Heyman'da büyüklerinizin sizlere en büyük hediyesi sağlığınız olacak. Farkındayım, okullarınızda, oyun alanlarında ve parklarda oyun oynamak, hareket etmek istiyorsunuz. Kapalı ortamlarda kalmaktan sıkıldınız. Elinizde poşetlerle Heyman coşkusunu yaşamayı özlüyorsunuz. Bu sene de hem kendi sağlığınız, hem ailenizin, arkadaşlarınızın sağlığı için bu coşkuya ara vermek zorundasınız. Unutmayın ki bu durum uzun sürmeyecek. Siz yine okuluna gidebilecek, aileniz ve arkadaşlarınızla parklarımızda, bahçelerimizde, sokaklarımızda güvenle ve coşkuyla oynayabileceksiniz. Hazırladığımız Heyman paketlerimizle bu coşkudan mahrum kalmamanızı istedik. Umarım hediyelerimizi beğenirsiniz. Nice sağlıklı günlerde, nice heymanlarda buluşmak dileğiyle ailelerinize saygılarımı sunar, gözlerinizden öperim'' ifadelerini kullandı.

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