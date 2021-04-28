Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyretmekte olan Ali Eroğlu yönetimindeki 70 EC 908 plakalı hafif ticari araç, Şahmelek mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, ağır yaralanan araç sürücüsü Ali Eroğlu kaldırıldığı hastaneye doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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