Genç doktorun ölümü büyük üzüntüye neden oldu

Kütahya'nın Emet ilçesi Aydıncık köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Süleyman Törehan Tarık'ın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.



26 yaşında hayatını kaybeden genç doktorun amcası Ali Tarık, yaptığı açıklamada, ''Süleyman çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümünü derece ile bitirdi. Daha sonra 2020 yılı Mayıs ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hekim olarak atandı. Burada pandemi servisinde 3 ay görev yaptı. Üç ay önce yapılan muayenede kan değerlerinde sorun olduğu ve ciğerlerinde büyük problemler oluştuğu anlaşıldı. Görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çeşit kan hastalığı olduğu bizlere söylendi. Genç yaşta büyük bir değerimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazemiz yarın Kütahya Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek'' ifadelerini kullandı.

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