Kütahya’da kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

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Kütahya'da kumar oynayan ve korona virüs (Covid19) kurallarını ihlal eden 5 kişiye, 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maske takmadıkları belirlenen 5 şüpheli için 15 bin 750 lira ceza tutanağı düzenledi. Ayrıca iş yeri ruhsatı bulunmayan mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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