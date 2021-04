Kaymakam İrdelp: ''Kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması hedefimiz''

Altıntaş İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Zafertepeçalköy’de faaliyet gösteren el sanatları kursunu ziyaret etti.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınların el sanatları üzerine eğitim aldığı ve ürünler geliştirdiği kursta eğitim alan 19 kadının tasarladığı ürünleri inceldik. Eğiticileri ve kursiyerleri tebrik ediyorum. İlçe merkezimiz ve köylerimizde bu tip kursların sayısını arttırmak ve kadınlarımızın ev ekonomisine katkı saplayarak özgüvenlerini kazanmasını sağlamak her zaman hedefimiz olacaktır'' ifadelerini kullandı.

