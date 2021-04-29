Kadın girişimcilerden üretim seferberliği

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir araya gelen kadın girişimciler, kurdukları kooperatif ile unlu mamullerin organik üretimini yapıyor. Kısa bir süre önce üretime başlayan Simavlı kadın girişimciler, aldıkları siparişlerle ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, en önemli ihtiyacın üretim olduğunu ifade etti. Başkan Biçer “İlçemizde girişimci kadınlarımız tarafından yeni kurulan Sınırlı Sorumlu Simav Eynal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ettik. Bugün şehrimiz ve kadınlarımız için yeni ufuklar ve istihdam alanlarının oluşmasına öncülük edeceğine inandığımız kooperatifin Simav’a hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi ve şehrimizi geliştirmek için en önemli ihtiyacın üretim olduğunu biliyor ve üreten herkesi destekliyoruz” dedi.

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