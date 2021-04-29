Murat Dağı yatırımları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Dağı yatırımları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzalandı

İHA

Murat Dağı yatırımları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzalandı

Kütahya’nın Gediz İlçesi Murat Dağı’nda yapılması planlanan Gençlik Kampı, Teleferik Hattı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kortu yapımı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imza töreni gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleşen protokol imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve AK Parti Gediz Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz katıldı.
Bir ay önceki ziyaretinde istişareler neticesinde ortak akılla Kütahya için aldıkları yatırım kararlarını imzalayacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Spor salonları, gençlik merkezleri, merkez ve ilçelerde 80'e yakın semt sahaları, tenis kortları, havuzlar var. Gediz'de gençlik kampımız var; tüm Türkiye'ye hitap edecek şekilde ve hakikaten kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak teleferik sistemimiz; Murat Dağı'ndaki yeni projemiz ve bununla birlikte pek çok projemiz inşallah en kısa zamanda el birliğiyle bunları Kütahya'mıza kazandıracağız" diye konuştu.
Bu hizmetlerin tüm Kütahya sathına kazandırılacağını ve sonrasında da bu tesisleri tüm vatandaşlar tarafından 7/24 kullanılacağı şekliyle hizmete sunmanın da kendileri için bir görev olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tüm dünya zor bir süreci yaşıyor, pandemi en gelişmiş olduğunu iddia eden ülkeleri dahi derinden sarsan bir sonucu bizlere gösterdi. Hamdolsun ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güzel süreç yönetimlerinden birini gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki 17 günlük kapanma sürecini de tüm Türkiye olarak başarılı bir şekilde atlattıktan sonra, inanıyorum ki yarınlara olan yürüyüşümüze daha hızlı ve geçen zamanı da telafi ederek devam edeceğiz. Zira pandemiyi fırsata dönüştürme noktasında tüm Türkiye olarak büyük bir gayret gösterdik. Sporcularımız Avrupa şampiyonalarında pek çok branşta bizleri gururlandırdı. Çok ciddi bir sportif başarı potansiyelimiz oluştu. Bunun öncü müjdelerini hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca Ege Bölgesi’nin en önemli Turizm merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi’ne teleferik hattı müjdesini de verdi.
Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “13 Mart 2021 tarihinde Gediz Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi ziyareti sırasında Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun vermiş olduğu sözler ile Murat Dağı Gençlik Kampı, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi; Teleferik hattı, Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kortu yapımı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile protokol imza töreni gerçekleştirdik. İlçemize ve Muratdağı Termal Turizm Merkezi’ne kazandırılacak olan yatırımlar için desteklerini esirgemeyen başta, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, K.İ.T Komisyonu ÜyesiKütahya Milletvekili Ahmet Tan’a, Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler’e, Kütahya Valisi Ali Çelik’e, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya İl Yönetimine, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İl Genel Meclisi Üyelerine, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan’a, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve AK Parti Gediz İlçe yönetimine, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz’a ve Yönetimine, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysel Bütün ve Yönetimine, emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gediz’de larva ilaçlama çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Gediz’de larva ilaçlama çalışmaları başlatıldı
Kütahya’da parkın demir korkulukları söken zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da parkın demir korkulukları söken zanlı ...
Simav'ın TEMA dedesi Ömer Önder anısına hatıra ormanı
YEREL HABERLER Simav'ın TEMA dedesi Ömer Önder anısına hatıra ormanı
Kadın girişimcilerden üretim seferberliği
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden üretim seferberliği
Başkan Arif Teke: ''Altıntaş için gece gündüz çalışıyoruz''
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: ''Altıntaş için gece gündüz ...
Fotoğraf yarışması birincisi Hisarcık’tan
YEREL HABERLER Fotoğraf yarışması birincisi Hisarcık’tan
26 üreticiye çerezlik kabak tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER 26 üreticiye çerezlik kabak tohumu dağıtıldı
Altıntaş'ta ''Yerli tohum tarım atölyesi'' projesi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta ''Yerli tohum tarım atölyesi'' projesi
Kaymakam İrdelp: ''Kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması hedefimiz''
YEREL HABERLER Kaymakam İrdelp: ''Kadınların ev ekonomisine katkı ...
Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği
Kütahya’da kumar oynayan 5 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Kütahya’da kumar oynayan 5 kişiye para cezası
Traktör kullanıcılarına ücretsiz tepe lambası ve reflektör dağıtıldı
YEREL HABERLER Traktör kullanıcılarına ücretsiz tepe lambası ve ...
Jeotermal kuyularında teknik inceleme
YEREL HABERLER Jeotermal kuyularında teknik inceleme
Genç doktorun ölümü büyük üzüntüye neden oldu
YEREL HABERLER Genç doktorun ölümü büyük üzüntüye neden oldu
Vali Çelik: ”Tedbirlerin uygulanabilirliğini artırmak için denetimler sıklaştırılacak” “Marketlere aynı aileden sadece 1 kişi alınacak”
YEREL HABERLER Vali Çelik: ”Tedbirlerin uygulanabilirliğini artırmak ...
Kütahya'da öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya'da öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi
Kütahya’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları açıklandı
YEREL HABERLER Kütahya’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları ...
Kütahya Belediyesi'nden asfalt atağı
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden asfalt atağı
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü
Korona tedbirlerine uymayan 17 kişi hakkında jandarma tutanak tuttu
YEREL HABERLER Korona tedbirlerine uymayan 17 kişi hakkında jandarma ...
Genç doktorun ölümü büyük üzüntüye neden oldu
YEREL HABERLER Genç doktorun ölümü büyük üzüntüye neden oldu
Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Demir oldu
YEREL HABERLER Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi ...
Gediz Kaymakamlığınca 444 aileye 156 bin TL nakdi yardım yapıldı
YEREL HABERLER Gediz Kaymakamlığınca 444 aileye 156 bin TL nakdi ...
600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor Cami imam hatibi tarafından 8 yıl önce başlatılan uygulama ile okunan cüzler her perşembe günü ikindi namazı sonrası bağışlanıyor
YEREL HABERLER 600 yıllık tarihi camide hatim geleneği ...