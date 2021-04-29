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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akçadurak’tan “Esnafına Sahip Çık” mesajı

İHA

Başkan Akçadurak’tan “Esnafına Sahip Çık” mesajı

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yayımladığı bir açıklamayla tüm Gedizlileri pandemi koşullarında zor günlerden geçen esnaf ve işletmelere destek olmaya çağırdı.
Başkan Akçadurak, açıklamasında; “Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle iş dünyamız, özellikle de yerel esnaf, üretici ve işletmelerimiz oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Ulusal zincirlerle rekabet etmekte güçlük çeken yerel esnafımız, pandeminin zor koşulları altında adeta ayakta kalma mücadelesi vermekte. Salgın tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Pek çok ülkenin ne tür zorluklar yaşadığına hepimiz şahidiz. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bu süreçte yaptığı çalışmalarla fark yaratıyor. İnşallah salgın sürecini alınan tedbirlerle başarılı şekilde atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız” dedi.
Birlik ve beraberlik anlayışıyla yerel esnaf ve işletmelerimize destek olmalıyız diyen Başkan Akçadurak, “Kapanan her kepenk, duran her makine, azalan vergi, artan işsizlik ve ekonomiye vurulan yeni bir darbe demektir. Birbirimize omuz vererek, pandeminin sebep olduğu bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız. Bu zorlu süreci, devlet, halk ve özel sektör el ele, hep birlikte dayanışma içinde en az kayıpla geçirebilmek için yerel ölçekte birbirimize, esnafımıza, işletmelerimize ve üreticilerimize sahip çıkalım. Bu anlamlı ve önemli konuda gereken duyarlılığı göstermeye, tedariklerini yerel ölçekteki işletmelerimizden karşılayarak onlara destek olmaya davet ediyoruz. Bu destek çağrımızın, sesimizin ulaştığı her yerde ve herkeste bir karşılık bulacağına inanıyorum. Gün birlik günü alışverişini yerel esnaftan yap, şehrine ve esnafına sahip çık. Esnaf kazanınca, İlçemiz kazanır” ifadelerini kullandı.

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