Tavşanlı’da kuzugöbeği" mantarı sezonu açıldı Nisan yağmurlarıyla birlikte nadir bulunan yaş mantarın kilosu 150, kurusu ise bin 500 liradan alıcı buluyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "kuzugöbeği" adını verdiği mantarın sezonu başladı.

Diğer mantar türlerine göre nadir bulunan yaş kuzugöbeğinin kilosu 150 liradan, kurusu ise bin 500 liradan alıcı buluyor. Nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarının çıkmaya başladığını söyleyen mantar toplayıcısı Yasin Yavuz, “Kuzugöbeği mantarı sadece güneş gören, ağaçlık olan bölgelerde çıkmaktadır. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetlidir. Günde en fazla 12 kilogram kuzugöbeği toplayabiliyorum” dedi.

Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını ifade eden Yavuz, “Şu an yaş kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan, kurusu ise bin 500 liradan alıcı buluyor. Havalar yağmurlu giderse Mayıs sonuna kadar kuzugöbeği çıkmaya devam eder. Bazı bölgelerde bolca çıkan kuzugöbeği bahar aylarında insanların geçim kaynağı haline gelmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.