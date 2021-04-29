Kısıtlama öncesi çiftçilerin gübre ve yem alım yoğunluğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kısıtlamaya saatler kala çiftçilerin gübre ve yem alımına yönelmesi üzerine Tarım Kredi Kooperatifinde yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde Korona virüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine çiftçiler kısıtlama döneminde mağdur olmamak için son gün Tarım Kredi Kooperatifine akın etti. Çiftçiler, satın aldıkları yem ve gübreleri depoya boşalmadan tırların üzerinden araçlarına yüklediler. Yetkililer, çiftçilerin kısıtlama öncesi hayvan yemi ve gübre yanında gıda maddeleri alımına yöneldiğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.