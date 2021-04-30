Kütahya'da iki tır çarpıştı: 2 ölü

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Kütahya'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, KütahyaAfyonkarahisar karayolunun 47. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen biri sebze yüklü iki tır, çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

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