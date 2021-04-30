Gediz polisinin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçe girişinde yapılan kontrollerde polis ekipleri bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan T.V. ve S.V. isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 15 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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