Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da seyir halindeyken ters istikamete dönüş yapmak isteyen araç kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Bölcek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde meydana geldi. Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı istikametinden gelen Reyhan Zengin idaresindeki 43 DT 773 plakalı araç ters istikamete dönmek istediği esnada aynı istikamette seyir halinde olan Şenol Kurum idaresindeki 43 UK 546 plakalı araca çarptı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada çarpışmanın etkisi ile Neslihan Kurum yaralandı. Çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refüje çıktı, her iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Yaralı 112 Sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

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