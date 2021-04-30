Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları hızlandırıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde Penkalas Çayı ile Zeus Tapınağına giden yol üzerinde eş zamanlı sürdürülen kazı çalışmaları hızlandırıldı.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan antik kentte hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, son durum hakkında bilgiler aldı. 2 No’lu Roma köprüsünün restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Vali Çelik, Penkalas Çayı projesi kapsamında başlatılan kazı çalışmalarında orijinal rıhtım duvarlarına ulaşıldığını, tapınak karşısında devam eden kazıda ise Agora’nın gün yüzüne çıkarılmaya başlandığını söyledi.



“Tiyatronun restorasyonu Temmuz’da başlayacak”

Vali Çelik, incelemelerine M.S. 2,3. yüzyılda inşa edilen, dünyada benzeri olmayan 13 bin 500 kişi kapasiteli stadyum ve 15 bin kişi kapasiteli tiyatro kompleksi ile devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahyalı iş insanı Rıza Güral’ın sponsorluğunda başlatılan kazı çalışmalarının hızlandırıldığını aktaran Çelik, tiyatroda restorasyon çalışmalarına Temmuz ayında başlanacağını kaydetti.

Vali Ali Çelik’e Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti.

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