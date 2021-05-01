Başkan Şemsettin Akağaç: ''Biz çalışacağız Dumlupınar kazanacak''

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ilçe halkı ve gençler için son derece önemli projelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Dumlupınar yatırımlarında her zaman olduğu gibi yine gençleri düşündüklerini belirten Başkan Akağaç, ''Geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gençlik merkezi, basketbol sahası ve voleybol sahası projemiz onaylandı. 30 Ağustos tarihinde Dumlupınar ilçemizi ziyaret eden ve bizlere verdiği sözleri yerine getirmek için protokol imzalamaya bizleri Ankara'ya çağıran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, İl Başkanım Sebahattin Ceyhun 'a, Valimiz Ali Çelik'e, milletvekillerimiz İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler'e ilçe Başkanım Ali Bursa'ya bu hizmetleri ilçemize kazandırdıkları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

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