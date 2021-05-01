Aslanapa'da çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi ve Çalköy Caddesi'nde alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''Cumhuriyet Mahallesi, Çalköy Caddesi alt ve üst yapı, kilitli parke bordür taşı, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi çalışması yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yaz kış demeden çalışmaları sürdüren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla dar ve bozuk yollarımız daha estetik bir görünüme kavuşuyor. Hedefimiz Aslanapa’yı alt yapısı ve üst yapısı ile çok daha ileri seviyeye taşımak’’ diye konuştu.

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