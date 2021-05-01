Domaniç’te traktör kazası: 2 yaralı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çakıl köyünde traktörün ahır duvarına çarpması sonucu sürücü ile babası yaralandı.İsmail Tekeş idaresindeki 43 NP 691 plakalı traktör, yol kenarındaki ahır duvarına çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü İsmail ile babası Kadir Tekeş, (47) 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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