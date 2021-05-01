Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde, çarptığı ahırın duvarını yıkıp, içeri giren traktördeki İsmail Tekeş ve babası Kadir Tekeş yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Domaniç ilçe merkezinde meydana geldi. Ilıcaksu köyüne giden İsmail Tekeş'in kullandığı 43 NP 691 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, çarptığı boş ahırın duvarını yıkarak, içeri daldı. Kazada sürücü İsmail Tekeş ve yanında bulunan babası Kadir Tekeş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-05-01 15:05:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.