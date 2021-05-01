Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde, çarptığı ahırın duvarını yıkıp, içeri giren traktördeki İsmail Tekeş ve babası Kadir Tekeş yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Domaniç ilçe merkezinde meydana geldi. Ilıcaksu köyüne giden İsmail Tekeş'in kullandığı 43 NP 691 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, çarptığı boş ahırın duvarını yıkarak, içeri daldı. Kazada sürücü İsmail Tekeş ve yanında bulunan babası Kadir Tekeş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2021-05-01 15:05:01
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